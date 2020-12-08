Во вторник, 8 декабря, судьи Конституционного суда Украины провели первое заседание из трех запланированных на этой неделе после месячного перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни" - Ред.)", - рассказали в суде.

Также в КСУ напомнили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины, касающиеся спецконфискации.

"Все заседания проводятся в закрытой части. О результатах их рассмотрения будет проинформировано на официальном веб-сайте суда", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что из 15 судей КСУ на пленарном заседании сегодня присутствует 14.

"Это свидетельствует о том, что кто-то умышленно разгонял информацию о блокировании работы и демарше судей. Все они болели, а теперь вышли на работу", - рассказали в суде.

Напомним, по закону в заседаниях Большой палаты должны присутствовать минимум 12 судей. В данный момент в составе КСУ 15 судей. 5 ноября состоялось последнее заседание судей КСУ. После этого в этот же день четверо судей (Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак, которые не голосовали за признание неконституционными е-деклараций) отказались участвовать в заседаниях. Всего их тогда осталось 11. Таким образом, из-за отсутствия кворума работа Большой палаты была заблокирована.

Также мы рассказывали, XVIII съезд судей, который должен был состояться 8-10 декабря 2020 года в Киеве, перенесен на более поздние сроки.