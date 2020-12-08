Президент России Владимир Путин не менял свою позицию относительно того, насколько публичной должна быть его личная жизнь, и россияне об этой позиции знают. Таким образом спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, не хочет ли президент сделать свою личную жизнь более открытой для граждан, передает РИА Новости.

"Что кается президента, это его выбор, и он об этом четко неоднократно заявлял, и собственно он и дальше следует этим установкам… А что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют и неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента", - заявил Песков.

По его словам, причиной выбранной президентом стратегии относительно информации о его семье не является террористическая обстановка.

"Террористическая угроза, она везде актуальна. И в данном случае страны по-разному справляются с этой угрозой, что касается президента, это его выбор",- заключил пресс-секретарь.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин и Меркель поговорили об отсутствии прогресса в Минских соглашениях.

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