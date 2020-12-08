Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси, который возглавляет президент республики Александр Лукашенко, не защищает спортсменов от политической дискриминации. Поэтому ему временно запретили участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК.

Об этом со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха сообщает Sputnik.by.

"Международный олимпийский комитет решил временно запретить всем членам руководства (НОК Беларуси) участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту НОК Виктору Лукашенко и Дмитрию Баскову как члену исполкома НОК", – сказал он.

Бах добавил, что в комитете пришли к заключению, что руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации.

"Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения", - добавил глава организации.

В свою очередь Лукашенко отреагировал на произошедшее и готовиться обратиться в суд по поводу решения Международного олимпийского комитета.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не брал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И хорошо я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику строишь - будешь врагом",- цитирует президента Беларуси Телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что заявление Лукашенко о том, что он "25 лет не участвовал в Олимпийских играх", не соответствует действительности. Впервые Лукашенко посетил Олимпиаду в 1998 году в японском Нагано. Лукашенко также присутствовал на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда его визит был запланирован, как и в 2014 году на Зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия.

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