Если Польша и Венгрия до сегодняшнего дня, 8 декабря, не сделают заявлений о снятии вето с бюджета Евросоюза, то Брюссель будет готовиться к созданию Фонда реконструкции в обход этих стран. В таком случае они могут потерять крупные суммы, которые могли бы помочь справиться с последствиями пандемии.

Об этом пишет Oko.press.

"Нам нужно согласие или четкий сигнал со стороны Польши и Венгрии. Если нет, мы движемся к сценарию Б", - заявил журналистам в понедельник, 7 декабря, высокопоставленный дипломат ЕС.

Сообщается, что последний в этом году саммит Евросоюза состоится уже 10-11 декабря. Польша и Венгрия, которые с середины ноября объявили вето в отношении бюджета, заявят, поддерживают ли они свое решение.

Скорее всего, правительства Польши и Венгрии, сохранят свою позицию до саммита.

"При нынешнем состоянии переговоров Польша или Венгрия согласятся на что-либо за закрытыми дверями. Драматургия будет очень нужна. Показать, что Моравецкий (Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши - Ред.) забрался на вершину, ведет там переговоры до рассвета, а затем возвращается с большим успехом", - заявил директор варшавского офиса Европейского совета по иностранным делам Бурас.

В частности по итогам переговоров ЕС может сделать заявление, что этот механизм не повлияет на законодательство об абортах, права ЛГБТ и церковно-государственные отношения.

Напомним, летом по итогам саммита лидеров стран Евросоюза 27 стран ЕС пришли к соглашению по фонду восстановления экономики от последствий пандемии нового типа коронавируса Covid-19 в размере €750 млрд.

Однако 16 ноября Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления после пандемии на 2021-2027 годы, поскольку в этих странах считают, что он включал пункт о наказаниях за определенные нарушения верховенства права.

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