В понедельник, 7 декабря, на заседании комитета по вопросам экономического развития народные депутаты рассмотрели законопроект о локализации производства. Верховной Раде Украины порекомендовали принять его во втором чтении.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Так, по мнению председателя комитета по вопросам экономического развития Украины, Дмитрия Наталухи, в законопроекте №3739 "О публичных закупках" речь идет о поддержке украинских производителей, поэтому это один из самых важных законопроектов в созыве.

"Действующая система публичных закупок в Украине построена на использовании в большей мере ценовых критериев при оценке тендерных предложений. По данным экспертов, в среднем для всех публичных закупок в Украине показатель проникновения импорта представляет 38%, тогда как в публичных закупках развитых стран (США, ЕС) импорт складывает не больше 4-5% всех закупок", - объяснили в сообщении.

Отмечают, что законопроектом предлагается сроком на десять лет, начиная с 1 января 2021 года, установить особенности процедур закупки отдельных товаров. Будет определен перечень товаров, относительно которых, при проведении публичных закупок, будут обязательны использования требований локализации. Товары будут допускаться к участию в публичных закупках лишь в том случае, если степень локализации их производства в Украине превышает или равен соответствующей степени локализации их производства.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона во втором чтении и в целом с технико-юридическим обработкой", - уточняют в сообщении.

Ранее в Европейском Союзе отметили, что данный законопроект противоречит соглашениям об ассоциации с ЕС и договоренностям о сотрудничестве с ВТО. Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас сказал, что недопустимо защищать свою экономику в обход международных обязательств.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против закона о локализации. Он считает, что задача властей - найти "золотую середину", чтобы поддержать собственную экономику во время кризиса, однако не нарушить при этом международные соглашения, которые уже подписаны.

Почему попытки Украины защитить своих производителей вызвали возмущение в Европе подробно разбиралась "Страна".