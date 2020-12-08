В конце ноября в Киеве от коронавируса умер украинский писатель-фантаст Сергей Иванов, который являлся также одним из сценаристов легендарной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

Об этом сообщается в вики-энциклопедии, посвященной этой игре.

Сергей Иванов умер 25 ноября в одной из киевских больниц. Ему было 66 лет.

Отметим, Иванов с 1977-го по 1992 годы, в начале 2000-х и с 2012 по 2020 годы работал в Киевском институте Кибернетики, в отделе В. М. Глушкова, занимался синтезом цифровых автоматов.

В 1991 году, когда в Украине появилась компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R., в основе которой был сценарий Иванова. Повесть Стругацких "Пикник на обочине" Сергей адаптировал под игровой процесс компьютерной игры.

Вариант игры 1991 года был иной, сейчас он не сохранился. В новом современном варианте Сергей Иванов официально значится как сценарист компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost.

С 1992-го Иванов стал работать в производстве компьютерных игр и мультимедийных приложений.

Также с 1991 года Сергей Иванов писал фантастические произведения. Он работал под псевдонимом Гарм Видар. Иванов является автором сборников фантастических рассказов "Три круга ненависти", "Как сказал бы мой папа" и романа "Критическая точка".

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