Во вторник, 8 декабря, оппозиция в Ереване снова устроила митинг с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Протестующие начали перекрывать центральные улицы столицы Армении: Маштоца, Абовяна, Теряна и другие. Из-за этого в городе образовалась большая пробка.

Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает ТАСС.

"Армения без Никола, Никол должен уйти, Никол продал наши земли", - скандируют участники акции протеста.

Отмечается, что акции протеста проходят также в окрестностях Еревана и в нескольких областях Армении. В частности, в городе Арарат, который находится в 60 км от Еревана, произошла стычка между сторонниками и противниками Пашиняна, полиция арестовала несколько активистов.

Напомним, с 10 ноября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе.

Также мы писали, что ранее в Ереване полиция задержала более 100 человек на акциях протеста.