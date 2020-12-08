Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" - журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки совершил похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском.

4 апреля 2014 года активиста похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

"В настоящее время подозреваемый вместе с еще пятью лицами уже находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, два человека - в розыске", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Василий Сергиенко был жестоко убит 4 апреля 2014 года. Ему было нанесено 17 колото-резаных ран туловища и резаные раны шеи.

Ранее "Страна" писала о том, что дела двух подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд.

Также мы сообщали, что за подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко внесли 2 млн гривен залога.