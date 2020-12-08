В Херсонской области задержали начальника одного из отделов Налоговой службы, который требовал взятку в размере 3 000 долларов в обмен на исключение предприятия из "группы риска".

Об этом информирует и публикует соответствующие фото пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) во вторник, 8 декабря.

"Следователи ТУ ГБР в городе Мелитополе сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Управления налогового администрирования ГУ ГПС в Херсонской области, АР Крым и города Севастополя в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что налоговик требовал от гражданки неправомерную выгоду в сумме 3 000 долларов США. За эти деньги чиновник обещал решить вопрос об исключении предприятия из "группы риска" и разблокировании налоговых накладных.

В ГБР добавили, что в понедельник, 7 декабря, чиновник был задержан во время получения взятки в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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