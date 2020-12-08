В рядах ВСУ за минувшие сутки выявлено 148 новых случаев коронавируса, госпитализированы 29 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 266 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8087 человек, летальных случаев - 29", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 524 человека.



Также указано в какие медучреждения были госпитализированы военнослужащие, болезнь у которых была выявлена в минувшие сутки.

Черкасский военный госпиталь - 6 военнослужащих





Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 4 военнослужащих





Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих





Житомирский военный госпиталь - 3 военнослужащих





Военно-медицинский клинический центр Восточного региона -2 военнослужащих





59 военный мобильный госпиталь - 2 военнослужащих





Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины





Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий





Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий





Белоцерковский военный госпиталь - 1 военнослужащий





Мариупольский военный госпиталь - 1 военнослужащий





Хмельницкий военный госпиталь - 1 военнослужащий





66 военный мобильный госпиталь - 1 военнослужащий





Коростышевская ЦРБ - 1 работник ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, сообщили в ВСУ. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 119 человек.

Житомирская область - 16 военнослужащих и 1 работник ВС Украины





Одесская область - 14 военнослужащих и 7 работников ВС Украины





Киевская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВС Украины





Львовская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВС Украины





Хмельницкая область - 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины





Черкасская область - 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины





Винницкая и Ровенская области - по 5 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины





Ивано-Франковская и Днепропетровская области - по 5 военнослужащих





Николаевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины





Херсонская область - 4 военнослужащих





Донецкая область - 3 военнослужащих





Тернопольская область - 2 военнослужащих





Полтавская область - 1 военнослужащий





Запорожская область - 1 работник ВС Украины

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ заявили о высокой восприимчивости к коронавирусу, несмотря на иммунитет у переболевших.

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