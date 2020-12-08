В ВСУ за сутки выявили 148 новых случаев коронавируса, госпитализированы 29 человек
В рядах ВСУ за минувшие сутки выявлено 148 новых случаев коронавируса, госпитализированы 29 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10.00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 266 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8087 человек, летальных случаев - 29", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 524 человека.
Также указано в какие медучреждения были госпитализированы военнослужащие, болезнь у которых была выявлена в минувшие сутки.
- Черкасский военный госпиталь - 6 военнослужащих
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 4 военнослужащих
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих
- Житомирский военный госпиталь - 3 военнослужащих
- Военно-медицинский клинический центр Восточного региона -2 военнослужащих
- 59 военный мобильный госпиталь - 2 военнослужащих
- Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий
- Белоцерковский военный госпиталь - 1 военнослужащий
- Мариупольский военный госпиталь - 1 военнослужащий
- Хмельницкий военный госпиталь - 1 военнослужащий
- 66 военный мобильный госпиталь - 1 военнослужащий
- Коростышевская ЦРБ - 1 работник ВС Украины
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, сообщили в ВСУ. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 119 человек.
- Житомирская область - 16 военнослужащих и 1 работник ВС Украины
- Одесская область - 14 военнослужащих и 7 работников ВС Украины
- Киевская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВС Украины
- Львовская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВС Украины
- Хмельницкая область - 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины
- Черкасская область - 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины
- Винницкая и Ровенская области - по 5 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины
- Ивано-Франковская и Днепропетровская области - по 5 военнослужащих
- Николаевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины
- Херсонская область - 4 военнослужащих
- Донецкая область - 3 военнослужащих
- Тернопольская область - 2 военнослужащих
- Полтавская область - 1 военнослужащий
- Запорожская область - 1 работник ВС Украины
"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.
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