В ВСУ отчитались о новых заболевших коронавирусом. Фото: facebook.com

В рядах ВСУ за минувшие сутки выявлено 148 новых случаев коронавируса, госпитализированы 29 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет  3 266 человек. Всего за время пандемии выздоровели 8087 человек, летальных случаев - 29", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 524 человека. 

Также указано в какие медучреждения были госпитализированы военнослужащие, болезнь у которых была выявлена в минувшие сутки.

  • Черкасский военный госпиталь - 6 военнослужащих

  • Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 4 военнослужащих

  • Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих

  • Житомирский военный госпиталь -  3 военнослужащих

  • Военно-медицинский клинический центр Восточного региона -2 военнослужащих

  • 59 военный мобильный госпиталь - 2 военнослужащих

  • Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины

  • Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий

  • Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий

  • Белоцерковский военный госпиталь - 1 военнослужащий

  • Мариупольский военный госпиталь - 1 военнослужащий

  • Хмельницкий военный госпиталь - 1 военнослужащий

  • 66 военный мобильный госпиталь -  1 военнослужащий

  • Коростышевская ЦРБ - 1 работник ВС Украины

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, сообщили в ВСУ. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 119 человек. 

  • Житомирская область - 16 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

  • Одесская область - 14 военнослужащих и 7 работников ВС Украины

  • Киевская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВС Украины

  • Львовская область - 10 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

  • Хмельницкая область - 6 военнослужащих и 3 работника ВС Украины

  • Черкасская область - 6 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

  • Винницкая и Ровенская области - по 5 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины

  • Ивано-Франковская и Днепропетровская области - по 5 военнослужащих

  • Николаевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины

  • Херсонская область - 4 военнослужащих

  • Донецкая область - 3 военнослужащих

  • Тернопольская область - 2 военнослужащих

  • Полтавская область - 1 военнослужащий

  • Запорожская область - 1 работник ВС Украины

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - говорится в сообщении.

данные по заболевшим коронавирусом в ВСУ

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