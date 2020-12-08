В Минздраве уже составили графики вакцинации украинцев от коронавируса, которая будет проходить в три этапа. Первым прививки сделают людям, которые входят в группы риска.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео опубликовано в Facebook.

Степанов напомнил, что Украина должна получить вакцину в первом полугодии 2021 года, и в его ведомстве рассчитывают на конец первого - начало второго квартала.

"Мы четко понимаем, и составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам. И мы считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска. Это группа риска по профессиональному признаку - наши медицинские работники", - сказал Степанов.

По данным министра, в группу риска по профессиональному признаку также входят работники образования и сотрудники полиции. По мнению Степанова, еще обязательная вакцинация также должна коснуться еще двух групп риска: по возрасту и по состоянию здоровья. Это люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

Степанов о вакцинации - с 06:40

Напомним, недавно в ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от коронавируса.

Также мы писали о том, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.