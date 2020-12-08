В Беларуси предупредили о вероятных задержках при прохождении белорусско-украинской границы из-за электромонтажных работ в международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута".

Об этом со ссылкой на сотрудников гомельской таможни сообщает агентство "БелТА".

"В пункте пропуска "Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Яриловичи") 8 декабря будут проводиться электромонтажные работы с 13.00 до 15.00. В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами", - рассказали в таможне.

На таможне также просят учитывать данную информацию при планировании маршрута и по возможности выбирать иные пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.

Ранее мы писали, что Беларусь заявила о задержании на украинской границе вооружённых анархистов-диверсантов.

Также рассказывали, как машину посла Украины на КПП "Новая Гута" обыскали белорусские пограничники.