Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над антикоррупционным законопроектом. В соответствии с ним нардепы предлагают привести закон "О предотвращении коррупции" в редакцию, действующую до 27 октября 2020 года, то есть до вынесения Конституционным судом решения по НАПК.

Об этом в Telegram-канале сообщила замглавы Комитета Рады по вопросам правовой политики, представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции" для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда", - написала Совгиря.

По ее словам, депутаты предлагают, чтобы порядок проведения полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС Украины утверждался Национальным агентством по предотвращению коррупции по согласованию с Высшим советом правосудия и Конституционным судом.

В соответствии с разработанным документом, Высшему совету правосудия и Собранию судей Конституционного суда предлагается дать полномочия вносить в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного суда при осуществлении полномочий НАПК.

Согласно законопроекту, порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС Украины разрабатывает НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывает его с Высшим советом правосудия и Конституционным судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного суда производится в общем порядке, определенном законом "О предотвращении коррупции".

По словам Совгири, законопроект также запрещает НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей Конституционного суда Украины конституционного производства.

Напомним, на прошлой неделе Рада восстановила ответственность за недостоверное декларирование.

После этого НАПК попросило Зеленского ветировать "компромиссный" законопроект об ответственности за декларации.