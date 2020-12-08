В Украине с начала года зафиксировано 74 случая физической агрессии по отношению к журналистам. Из них 25 случаев произошли за последние три месяца, что является самым высоким показателем за последние четыре года, которые фиксировались осенью.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", сообщает на своей странице в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Так, меньше всего в период с сентября по ноябрь нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов), в 2017 году - 21 инцидент, 2018 - 23.

По данным НСЖУ, главной причиной роста агрессии в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина.

Двенадцать инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствованием профессиональной деятельности, зафиксировал НСЖУ в октябре, еще шесть - в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020 года зафиксировано 74 таких инцидента.

Как рассказали в НСЖУ, достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное "нежелание" позволить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации.

Так, 6 октября в Киевской области в селе Гатное во время заседания избирательной комиссии было совершено нападение на журналистку и режиссера Таисию Кутузову. Полицейские набросились на нее, начали заламывать руки и отнимать камеру. В результате инцидента был сломан микрофон журналистки.

На Днепропетровщине в день местных выборов, 25 октября, действующий депутат Терновского городского совета проявлял физическую агрессию на избирательном участке в отношении редактора городской газеты "Известия Терновки" Алены Поддуевой. Журналистка подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования журналистской деятельности и проинформировала НСЖУ.

"Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку", - рассказала девушка.

На больничную койку попал редактор газеты "Народовластие обо всех и обо всем" из Донецкой области Владимир Грабовенко. Неизвестные избили его битами у собственного дома. Инцидент произошел 30 октября. Тогда же мужчину госпитализировали в Волновахскую центральную райбольницу.

"Слышу в калитку стукнуло, я бегом выскочил на улицу, смотрю половинка кирпича лежит на улице возле двора, побежал в переулок. Смотрю, там машина стоит и кто-то ходит. Получил удар битой. Поднялся, закрылся, по руке битой меня, потом по ноге, потом они сели в машину и уехали", - рассказал об инциденте пострадавший.

В результате избиения мужчина получил перелом костей правой голени, перелом предплечья, ушибленные раны головы.

Владимир Грабовенко - бывший депутат Волновахского районного совета, газету создал около года назад. Занимался, по его словам, антикоррупционной деятельностью. Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве. Впрочем, адвокат потерпевшего добивается переквалификации в "покушение на убийство" и "насилие в отношении журналиста".

Журналисты сразу двух изданий пострадали во время съемок в ресторане "Havana" ​​в Киеве. Съемочная группа "СтопКор" вместе с активистами 14 ноября проводили рейд по ресторанам Киева и проверяла, работают ли они в условиях карантина выходного дня. В ходе этого рейда им удалось беспрепятственно зайти в ресторан "Havana", сесть за столик и сделать заказ. Далее журналист начал фиксировать факт работы заведения, однако в это время на него с кулаками набросился администратор. Правоохранителям, которые прибыли по вызову журналистов, пришлось штурмовать помещение, чтобы прекратить правонарушение.

Здесь же произошло нападение на журналиста издания "Страна.ua" Владислава Бовтрука, который фиксировал все эти события. К нему подошел полицейский и отобрал телефон. Впоследствии телефон вернули, а наряд полиции составил протокол о противоправных действиях их коллег.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что нападения на работников медиа стали постоянными реалиями, а не исключением. Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания.

"Жестокие избиения, сожженые автомобили или редакционные помещения, сломанная техника - украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности. Несмотря на то, что после инцидентов начинаются оперативные расследования, профессия станет более безопасной только тогда, когда нападающие будут получать весомые приговоры. Никакого оправдания физической агрессии к работникам медиа нет, какими бы неудобными они не были!", - написал Сергей Томиленко.

Ранее мы сообщали, что во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес. К ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку.

Также сообщали, что Нацполиция открыла горячую линию для сообщений о нападениях на журналистов.