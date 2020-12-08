Поздно вечером в понедельник, 7 декабря, в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни троих человек.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Трагедия произошла около 23:56 в районе села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области. В аварию попал легковой автомобиль Volkswagen Passat В5, в салоне которого находилось четыре человека.

На место прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет. Еще один 47-летний пассажир после осмотра медиками от госпитализации отказался.

Далее, чтобы предотвратить вероятное возгорание, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля от питания. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, недавно под Одессой лошадь спровоцировала смертельное ДТП.

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