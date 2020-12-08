В Украине происходит нечто странное с тестами на коронавирус. В последние дни их количество серьезно упало. А за ним потянулась вниз и статистика по новым заболевшим.

Правда, есть одна загвоздка: такого физически не может быть.

Дело в том, что тесты в Украине делаются небыстро - результаты приходят обычно через несколько дней. Тогда как в статистике Минздрава число протестированных и заболевших коррелируется в одни и те же сутки.

То есть - сделали меньше тестов, и немедленно рухнула заболеваемость. Хотя это должно было произойти только через дней пять-шесть.

Одновременно власти делают спорные заявления о том, что им удалось остановить ураганное распространение коронавируса. И, как видим, статистика это как бы "подтверждает".

"Страна" разобралась, что происходит.

Качели Степанова

Если проанализировать статистику за последние две недели, то мы увидим именно эту странную корреляцию: растет число тестов, растет и количество инфицированных. И наоборот.

Как видно из таблицы, около-рекордные значения - 15-16 тысяч заболевших - наблюдаются в дни, когда тестов делают 45-49 тысяч.

И, соответственно, самый низкий прирост - 8-10-11 тысяч - наблюдается при количестве тестов на уровне 27-33 тысячи.

Как мы уже упоминали выше - быть такого по определению не может. Поскольку ждать результатов теста в государственных лабораториях приходится почти неделю. И даже в частных - сутки-двое.

При этом нужно понимать, что в разных регионах лаборатории "тормозят" по-своему. Как уже рассказывала "Страна" - иногда в статистику текущих суток включают случаи, которые произошли более месяца (!) назад (детальнее - в материале "Вносят летальные с месячной задержкой").

Учитывая всё это, тестирование должно отражаться на количестве заболевших только через несколько дней.

Если, к примеру, взять статистику в соседней России, то там количество тестирований тоже "скачет" - от 300 тысяч до полумиллиона в сутки. Однако при этом число инфицированных синхронно с тестами, как в Украине, не меняется.

8 декабря - 26 097 заболевших и 323 тысячи тестов





7 декабря - 28 142 заболевших и 448 тысяч тестов





6 декабря - 29 039 заболевших и 545 тысяч тестов





5 декабря - 28 782 заболевших и 550 тысяч тестов





4 декабря - 27 403 заболевших и 533 тысячи тестов

То есть понятно, что лабораторный тест быстро сделать нельзя, поэтому и ПЦР-исследования за пять дней в России колеблются очень сильно, а количество инфицированных - нет.

Сравним для наглядности в процентах перепад по тестам и заболевшим за последнюю пятидневку, с 4 по 8 декабря.

То есть в Украине колебания тестов и заболевших за одни сутки одинаковое - в районе 40%. В России же ПЦР-исследования "скачут" на те же 40%, а число заболевших за тот же период поменялось только на 8%.

Это значит, что на количество новых случаев у россиян влияют более ранние тесты. А в Украине волшебным образом - исследования, сделанные день в день.

Почему падают показатели?

Параллельно с указанной аномалией, есть еще одна - украинская заболеваемость коронавирусом в последние дни держится на аномально низком уровне, 8-11 случаев за сутки. Это показатели начала ноября.

Статистика Минздрава, как уже говорилось выше, четко связывает это падение с уменьшением количества тестов. Но по факту это невозможно. Поэтому объяснений здесь может быть несколько. Разберем каждое по отдельности.

1. Был провал по тестам несколько дней назад - поэтому сейчас и рухнула статистика. Это объяснение было бы логичным, но оно не не подтверждается.

Сравним последние пять дней (среднее время для получения ПЦР-теста) и предыдущую пятидневку. С 4 по 8 декабря сделали 184 473 теста. А накануне - 190 957. То есть тестов было больше, а заболевших стало меньше.

2. Реально упало число заболевших. На этом настаивают власти, когда говорят об эффективности карантина выходного дня.

Проверим это утверждение. Сравним два периода по восемь дней - с 23 по 30 ноября (когда действовал карантин) и с 1 по 8 декабря.

Как видим, разница весьма невелика - выявляемость (соотношение тестов к заболевшим) упала на три процента.

Но это если верить статистике. Которая, как мы уже показали, формируется, судя по всему, неправильно.

Ведь если бы позитивная динамика была бы не на бумаге, а на самом деле, локдаун выходного дня продлили бы на декабрь. Но его свернули, заявив сначала, что эффекта не было вообще. И только потом спохватились и поправили "показания".

Да и не все во власти согласны с тем, что снижение показателей имеет место.

"Что касается объективного показателя - это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя", - заявил вчера в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Олег Рубан.

Госпитализации, как видно из таблицы выше, тоже колеблются параллельно тестам. Чего также быть не может.

То есть мы, скорее всего, имеем дело с подгонкой статистики для обоснования, почему локдаун не нужен в декабре, о чем уже заявили президент и Кабмин.

Если это так, то не исключено, что в конце декабря мы увидим резкое ухудшение показателей. Чем и обоснуют введение локдауна в январе (его, по информации "Страны", собираются начать со 2 января и продлить две недели).