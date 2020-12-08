Германия предоставит Украине один миллион евро на реализацию Плана действий Совета Европы, как и в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Киеве.

Так, в понедельник, 7 декабря, постоянный представитель ФРГ при Совете Европы, посол Рольф Мафаель и заместитель Генерального секретаря Совета Европы Габриелла Баттани-Драгони подписали договор, по которому Германия второй раз подряд вносит вклад в реализацию Плана действий Совета Европы для Украины.

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Уточняется, что в 2019 Германия добровольно предоставила один млн евро на поддержку плана, что стало самым большим вкладом, который ФРГ когда-либо делала в подобных планах действий Совета Европы в других странах.

Проект "План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг." - это совместная инициатива Совета Европы и украинских органов власти, направленная на сопровождение Украины в ее усилиях по изменению законодательства, институтов и практической деятельности в соответствии с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и поддержку страны в выполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

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