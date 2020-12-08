Во вторник, 8 декабря, в Украине ухудшится погода, ожидается сильный порывистый ветер. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 8 декабря на акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - предупредили спасатели.

Напомним, сегодня в Украине ожидается переменно облачная погода без существенных осадков, лишь местами на юге страны, в Карпатах и ​​на Закарпатье возможен небольшой мокрый снег и дождь, а также слабый гололед. В южной части и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

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