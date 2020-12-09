Сегодняшний лунный день пройдет под покровительством знака Весы. День убывающей Луны достаточно пассивный, а отношения с окружающими требуют понимания и взаимовыручки. Постарайтесь не затевать новых проектов, продолжайте уже начатые дела. День подходит для профилактики здоровья и зачатия детей.

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Овен (21.03 - 20.04)

Постарайтесь стать своим в той среде, которая вас окружает. Не избегайте новых связей и знакомств. Будьте открытым и общительным человеком. Сегодня вам нужно находиться в центре событий и быть предусмотрительным, но не отчужденным и холодным к своим знакомым.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцам необходимо решать бытовые проблемы, укреплять дух и тело. Для полноценной жизни и развития вам необходимы комфорт и защищенность. Другими словами, нужно спуститься с небес на землю и создать прочный фундамент своего светлого завтра.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вам предстоит принимать сегодня важнейшие решения, которые непременно окажут влияние на вашу дальнейшую судьбу. Вам предстоит узнать себя заново, понять свою истинную природу, по-новому сформулировать задачи и цели, которые вам интересны.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков могут активизироваться страхи, неуверенность в себе и другие внутренние демоны. Им нужно вовремя дать достойный отпор. Не идите на поводу у своих тревог, не позволяйте себе думать о плохом. Ваши мысли должны быть позитивными, а планы реалистичными.

Лев (23.07 - 23.08)

Не оставайтесь надолго наедине со своими мыслями. Более уверено и комфортно вы будете чувствовать себя в кругу друзей. Все, что касается быта и недвижимости идет своим чередом. Сейчас нет необходимости менять ваше место жительства или затевать ремонт.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня не стоит уделять слишком много внимания своим родственникам и домашним делам. Для вас важнее реализовать себя в профессии и достичь высокого социального статуса, если выпадет такая возможность.

Весы (24.09 - 23.10)

Если вы решили завершить некоторые социальные контакты, к концу года это будет сделать особенно легко и при этом никого не обидеть. Новые попутчики появятся в вашей жизни, чтобы дать вам ценную информацию, которая поможет на пути к себе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам нужно будет мудро принять то, что преподнесет жизнь, даже если перевернутся все ваши представления о себе и о мире. Остерегайтесь лжесоветчиков, оберегайте личную жизнь и спокойствие в доме. Не позволяйте бытовым проблемам и заботам перечеркнуть благие устремления и желания.

Стрелец (23.11 - 21.12)

День важен для получения новых знаний - все новое, что вы узнаете сегодня, пойдет вам на пользу. Ваша профессиональная жизнь может балансировать между радостными и неприятными моментами, но с судьбой не поспоришь, принимайте все, как данность.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вам захочется ненадолго отключиться от суеты и предаться философским размышлениям о смысле жизни. Вполне допустимо устроить себе небольшой отпуск, после которого вы сможете вернуться к интенсивному темпу жизни с удвоенными силами.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям придется отказаться от активного участия в тусовках с друзьями ради творческого самовыражения. Ваша задача сегодня - максимально выделиться из окружения, создавая что-то особенное, не растворяясь в общей массе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам не стоит слишком доверять малознакомым людям, ограничьте общение с дальними родственниками. Но не стоит закрываться от друзей и тех, кому вы доверяете. Вполне возможно, скоро в вашей жизни могут появиться новые единомышленники.