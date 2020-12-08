В понедельник, 7 декабря, в Стамбуле от коронавируса умер турецкий бизнесмен Али Булут, который был вице-президентом Турецко-украинской бизнес-ассоциации.

Об этом в Facebook сообщил экс-губернатор Херсонской области, гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Сегодня ушел из жизни известный бизнесмен, представитель турецкого бизнеса на Херсонщине, и просто очень светлый и порядочный человек Али Булут", - сообщил Гусев.

Кроме того, по данным депутата Херсонского областного совета VIII созыва Виталия Богданова, турецкий бизнесмен подхватил Covid-19 в Херсоне, и только потом его перевезли на родину.

Напомним, 14-летняя девочка умерла от коронавируса в Кировоградской области.

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