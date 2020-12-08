В Украине, где число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 10 811 человек, зафиксировано уже 832 758 случаев Covid-19. Больше всего новых пациентов вчера выявили в Киеве (1 475 человек), Одесской области (1 043), Запорожской области (948), Полтавской области (916) и Черкасской области (746).

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Отметим, что вчера сообщалось всего о 8 641 новом случае заражения. И это был аномально низкий показатель, в прошлый раз такой прирост заболевших наблюдался почти месяц назад. Произошло это из-за снижения количества тестов: за сутки в Украине провели 27 881 ПЦР-исследований. Хотя обычно этот показатель 40 000 -50 000.

За минувшие сутки было проведено 55 070 тестов (методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352). И как, видим, реальное число зараженных снова начало расти.

За последние сутки в Украине выздоровели 12 860 пациентов с Covid-19 (всего с начала пандемии - 436 564 человека). Умерло за сутки 195 человек (с начала эпидемии - 13 928). Госпитализированы за сутки 1 319 человек. Среди новых зараженных 520 детей и 512 медработников.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 8 декабря:

Киев - 82 810 (+1 475)

Винницкая область - 18 824 (+110)

Волынская область - 26 475 (+264)

Днепропетровская область - 45 752 (+712)

Донецкая область - 26 235 (+443)

Житомирская область - 32 354 (+34)

Закарпатская область - 24 886 (+223)

Запорожская область - 37 885 (+948)

Ивано-Франковская область - 39 541 (+103)

Киевская область - 44 554 (+700)

Кировоградская область - 6 418 (+58)

Луганская область - 7 141 (+53)

Львовская область - 50 787 (+612)

Николаевская область - 21 798 (+360)

Одесская область - 52 853 (+1 043)

Полтавская область - 26 571 (+916)

Ровенская область - 34 088 (+374)

Сумская область - 33 904 (+246)

Тернопольская область - 29 977 (+189)

Харьковская область - 59 739 (+346)

Херсонская область - 12 493 (+334)

Хмельницкая область - 32 539 (+110)

Черкасская область - 27 913 (+746)

Черновицкая область - 35 622 (+244)

Черниговская область - 21 599 (+157)

Напомним, украинцев собираются вакцинировать от коронавируса в три этапа.

Также мы писали, что более трети британцев не собираются делать прививку от коронавируса.