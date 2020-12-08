Киев, Одесса и Запорожье в первой тройке по новым заражениям коронавирусом. Что происходит в других регионах
В Украине, где число зараженных коронавирусом в Украине выросло на 10 811 человек, зафиксировано уже 832 758 случаев Covid-19. Больше всего новых пациентов вчера выявили в Киеве (1 475 человек), Одесской области (1 043), Запорожской области (948), Полтавской области (916) и Черкасской области (746).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Отметим, что вчера сообщалось всего о 8 641 новом случае заражения. И это был аномально низкий показатель, в прошлый раз такой прирост заболевших наблюдался почти месяц назад. Произошло это из-за снижения количества тестов: за сутки в Украине провели 27 881 ПЦР-исследований. Хотя обычно этот показатель 40 000 -50 000.
За минувшие сутки было проведено 55 070 тестов (методом ПЦР - 30 718, методом ИФА - 24 352). И как, видим, реальное число зараженных снова начало расти.
За последние сутки в Украине выздоровели 12 860 пациентов с Covid-19 (всего с начала пандемии - 436 564 человека). Умерло за сутки 195 человек (с начала эпидемии - 13 928). Госпитализированы за сутки 1 319 человек. Среди новых зараженных 520 детей и 512 медработников.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 8 декабря:
Киев - 82 810 (+1 475)
Винницкая область - 18 824 (+110)
Волынская область - 26 475 (+264)
Днепропетровская область - 45 752 (+712)
Донецкая область - 26 235 (+443)
Житомирская область - 32 354 (+34)
Закарпатская область - 24 886 (+223)
Запорожская область - 37 885 (+948)
Ивано-Франковская область - 39 541 (+103)
Киевская область - 44 554 (+700)
Кировоградская область - 6 418 (+58)
Луганская область - 7 141 (+53)
Львовская область - 50 787 (+612)
Николаевская область - 21 798 (+360)
Одесская область - 52 853 (+1 043)
Полтавская область - 26 571 (+916)
Ровенская область - 34 088 (+374)
Сумская область - 33 904 (+246)
Тернопольская область - 29 977 (+189)
Харьковская область - 59 739 (+346)
Херсонская область - 12 493 (+334)
Хмельницкая область - 32 539 (+110)
Черкасская область - 27 913 (+746)
Черновицкая область - 35 622 (+244)
Черниговская область - 21 599 (+157)
Напомним, украинцев собираются вакцинировать от коронавируса в три этапа.
Также мы писали, что более трети британцев не собираются делать прививку от коронавируса.