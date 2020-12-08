В США не хватает вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer, потому что ее раскупили другие страны. Американские власти заказали 100 миллионов доз лекарства от Covid-19 и планировали добрать еще 500 млн доз, однако теперь эти поставки под вопросом.

Об этом сообщает Washington Post во вторник, 8 декабря.

Уточняется, планы провести вакцинацию большей части американцев могут быть сорваны из-за нехватки вакцины.

Напомним, из-за проблем с логистикой Pfizer сможет до конца 2020 поставить вдвое меньше доз вакцины от коронавируса, чем предполагалось - 50 млн вместо 100 млн.

Ранее мы писали, что Pfizer в середине ноября завила, что эффективность ее вакцины от коронавируса выросла сразу на пять процентов и достигла отметки в 95%.

Также рассказывали, что Украина планирует закупать эту вакцину от коронавируса. "Страна" подробно рассказывала о попытках наших чиновников заполучить лекарство от Covid-19, деталях ее покупки и о том, что хранить ее можно только при температуре -70 градусов.