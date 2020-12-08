Джо Байден, который объявил о своей победе на выборах президента США и анонсировал свою инаугурацию, хочет назначить министром обороны США генерала в отставке Ллойда Остина.

Об этом со ссылкой на три осведомленных источника пишет Politico.

Отмечается, что Остин считается перспективным кандидатом на пост руководителя Пентагона. Сам Байден уже анонсировал объявление имен своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны. Среди претендентов на пост министра обороны назывались Джей Джонсон, занимавший пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности (DHS) при администрации экс-президента США Барака Обамы, бывший заместитель министра обороны по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и отставной генерал, экс-глава Центрального командования вооружённых сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.

В случае назначения Ллойда Остина он станет первым чернокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, возглавлявшим Центральное командование США.

Напомним, ранее мы писали, что Пентагон в конце ноября начал процесс перехода под контроль Байдена.