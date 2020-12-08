По состоянию на утро вторника, 8 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 811 человек.

За минувшие сутки было проведено 30 718 ПЦР-тестов. Это гораздо меньше, чем обычно - стандартно в Украине делали по 40-50 тысяч исследований в сутки. С чем и можно связать низкие показатели.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 832 758 человек. Выздоровело за последние 24 часа 12 860 пациентов (всего с начала пандемии - 436 564 человека).

Умерло за сутки 195 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 13 928 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 319 человек. Среди новых зараженных 520 детей и 512 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 475 человек), Одесской области (1 043), Запорожской области (948), Полтавской области (916) и Черкасской области (746).

Добавим, что вчера, 7 декабря, в стране за сутки было зафиксировано 8 641 новых случаев заражения. И это был аномально низкий показатель. Последний раз такое было почти месяц назад - 9 ноября, когда зафиксировали 8 687 случаев. Причина - в количестве тестов: по данным на понедельник сделали только 27 881 ПЦР-исследований. Хотя обычно этот показатель 40-50 000.

Напомним, в ВОЗ заявили, что люди остаются восприимчивыми к коронавирусу, несмотря на иммунитет у переболевших.

Также "Страна" рассказывала, что Степанов сообщил, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.