Победивший на выборах мэра Харькова Геннадий Кернес сейчас лечится в Германии, но планирует скорое возвращение домой. Так, ранее сын Кернеса, Даниил Привалов назвал "Стране" датой возвращения отца 29 декабря.

Однако бизнесмен и близкий друг харьковского мэра Павел Фукс в своем Telegram-канале назвал другое число календаря, а именно - 30 декабря.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: "Как Харьков готовится к Новому году?". Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - написал в сети Павел Фукс.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, зачем на время отсутствия Геннадия Кернеса горсовет Харькова ввел новую должность и кто теперь будет главным в городе.