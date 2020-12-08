Вчера вечером, 7 декабря, в Белгород-Днестровском разразился громкий скандал. Мэр города Виталий Граждан (победил на минувших выборах от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Ред.) обнаружил в своем кабинете прослушку и скрытые камеры наблюдения.

Об этом градоначальник тут же сообщил в соцсети.

"Вечерний сюрприз. Только что в моем кабинете, во время установки системы охранной сигнализации, были обнаружены незаконно установленные скрытые камеры наблюдения и медиа-сервер к ним. Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено 3 камеры - 2 в моем кабинете и 1 в приемной.

Нами оперативно был вызван наряд полиции для фиксации правонарушения. Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной.

Обращаюсь персонально к тем, кто был так глуп что подумал, что я не проверю свой кабинет на наличие средств скрытой аудио и видеозаписи. И хочу вас разочаровать - ваша операция в любом случае увенчалась бы провалом - я уже это заявлял и говорю еще раз я пришел честно работать и моя единственная цель здесь - вывести город из кризиса. И я делаю это исключительно законными методами. И чувствую я, что это уже кое-кому не нравится. У меня есть свои версии, мы уже ведем собственное расследование, но официальное следствие покажет", - написал Виталий Граждан.





Ранее "Страна" сообщала, что в кабинете главы СБУ Баканова нашли сразу три прослушки.