Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 8 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 195.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 82 810 случаев

Винницкая область - 18 824 случаев

Волынская область - 26 475 случаев

Днепропетровская область - 45 752 случаев

Донецкая область - 26 235 случаев

Житомирская область - 32 354 случаев

Закарпатская область - 24 886 случаев

Запорожская область - 37 885 случаев

Ивано-Франковская область - 39 541 случаев

Киевская область - 44 554 случаев

Кировоградская область - 6 418 случаев

Луганская область - 7 141 случаев

Львовская область - 50 787 случаев

Николаевская область - 21 798 случаев

Одесская область - 52 853 случаев

Полтавская область - 26 571 случаев

Ровенская область - 34 088 случаев

Сумская область - 33 904 случаев

Тернопольская область - 29 977 случаев

Харьковская область - 59 739 случаев

Херсонская область - 12 493 случаев

Хмельницкая область - 32 539 случаев

Черкасская область - 27 913 случаев

Черновицкая область - 35 622 случаев

Черниговская область - 21 599 случаев

Напомним, в украинских аптеках вакцина от коронавируса появится не раньше осени в 2021 году.

Как сообщала "Страна", нестероидные противовоспалительные средства не помогают человеку легче перенести коронавирус. Об этом заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос на своей странице в Instagram.