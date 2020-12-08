Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 8 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 195.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 82 810 случаев
  • Винницкая область - 18 824 случаев
  • Волынская область - 26 475 случаев
  • Днепропетровская область - 45 752 случаев
  • Донецкая область - 26 235 случаев
  • Житомирская область - 32 354 случаев
  • Закарпатская область - 24 886 случаев
  • Запорожская область - 37 885 случаев
  • Ивано-Франковская область - 39 541 случаев
  • Киевская область - 44 554 случаев
  • Кировоградская область - 6 418 случаев
  • Луганская область - 7 141 случаев
  • Львовская область - 50 787 случаев
  • Николаевская область - 21 798 случаев
  • Одесская область - 52 853 случаев
  • Полтавская область - 26 571 случаев
  • Ровенская область - 34 088 случаев
  • Сумская область - 33 904 случаев
  • Тернопольская область - 29 977 случаев
  • Харьковская область - 59 739 случаев
  • Херсонская область - 12 493 случаев
  • Хмельницкая область - 32 539 случаев
  • Черкасская область - 27 913 случаев
  • Черновицкая область - 35 622 случаев
  • Черниговская область - 21 599 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в украинских аптеках вакцина от коронавируса появится не раньше осени в 2021 году.

Как сообщала "Страна", нестероидные противовоспалительные средства не помогают человеку легче перенести коронавирус. Об этом заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос на своей странице в Instagram.

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