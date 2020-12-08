Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 8 декабря
Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 8 декабря. За последние сутки заразилось еще 11 тысяч человек, излечилось 13 тысяч пациентов и скончалось 195.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 82 810 случаев
- Винницкая область - 18 824 случаев
- Волынская область - 26 475 случаев
- Днепропетровская область - 45 752 случаев
- Донецкая область - 26 235 случаев
- Житомирская область - 32 354 случаев
- Закарпатская область - 24 886 случаев
- Запорожская область - 37 885 случаев
- Ивано-Франковская область - 39 541 случаев
- Киевская область - 44 554 случаев
- Кировоградская область - 6 418 случаев
- Луганская область - 7 141 случаев
- Львовская область - 50 787 случаев
- Николаевская область - 21 798 случаев
- Одесская область - 52 853 случаев
- Полтавская область - 26 571 случаев
- Ровенская область - 34 088 случаев
- Сумская область - 33 904 случаев
- Тернопольская область - 29 977 случаев
- Харьковская область - 59 739 случаев
- Херсонская область - 12 493 случаев
- Хмельницкая область - 32 539 случаев
- Черкасская область - 27 913 случаев
- Черновицкая область - 35 622 случаев
- Черниговская область - 21 599 случаев
Напомним, в украинских аптеках вакцина от коронавируса появится не раньше осени в 2021 году.
Как сообщала "Страна", нестероидные противовоспалительные средства не помогают человеку легче перенести коронавирус. Об этом заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопрос на своей странице в Instagram.