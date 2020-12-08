В России продолжаются суды по делу историка-расчленителя Олега Соколова из Петербурга.

На последнем слушании 7 декабря всплыла важная деталь: анализ поисковых запросов ученого в интернете показал, что он при жизни аспирантки Анастасии Ещенко искал, где избавиться от ее тела.

Как пишет "Московский комсомолец", эта подробность подтверждает версию следствия о том, что преступление было заранее спланировано.

На судах Соколов и его защита пытаются выставить историка жертвой некоего заговора его врагов в научных кругах, к которому якобы примкнула Ещенко. Также Соколов путано и эмоционально говорил о любовниках аспирантки, о связи с криминальным миром. Себя он называл наивным и доверчивым человеком.

Между тем сторона обвинения предоставила суду улику, которая говорит о существовании хладнокровного плана убийства. Оказывается, в ночь с 7 на 8 ноября, пока Ещенко разговаривала с братом по телефону и уверяла его, что помирилась с Соколовым и вернется в квартиру на Мойке, историк уже искал место, куда сбросить ее тело.

На это обратила внимание адвокат семьи Ещенко. В материалах дела подробно расписано, во сколько Соколов искал на гугл-картах места, где можно избавиться от тела - и это было до убийства, пока выбежавшая на улицу Настя пыталась успокоиться после ссоры.

"В 2:13 он проверяет набережные Мойки и Пряжки в гугл-картах. Погибшая две минуты говорила с братом, рассказывала ему, что всё хорошо, а он в это время смотрел локации, куда сбросить потом останки Анастасии - ещё живой на тот момент. Ни о каком аффекте тут речи быть не может, он планировал убийство", - заявила адвокат.

Соколов около шести-восьми раз пролистал локации на набережной Мойки и Пряжки. У одного из этих мест он в итоге и сбросил останки.

Ранее "Страна" приводила последние слова перед смертью жертвы историка-расчленителя Соколова.

Мы также сообщали, что в октябре Соколов на суде признал свою вину в убийстве.