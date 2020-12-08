Украинцам рассказали, как можно не отказываться от регулярных физических упражнений даже во время работы в офисе или удаленно.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Если много работаешь, ты всегда можешь включить физическую активность в свой распорядок, не отвлекаясь. Это на собственном примере показывает Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины", - указано в сообщении.

Несколько вариантов движения, которые можно совместить с работой:

Двигайся по комнате, когда читаешь электронные письма или какие-то документы.

Движения плечами вверх-вниз или мягкие аккуратные скручивания позвоночника в стороны можно делать, даже не вставая со стула.

Во время онлайн-встреч, если это уместно, выключай камеру, вставай и делай такие простые упражнения: приседания, наклоны тела влево и вправо, вращения головой и плечами.

Если на звонке обязательно надо сидеть перед экраном, то сидя можно делать подъемы ног на кончики пальцев - мышцы икр начнут печь уже через несколько секунд. Также можно по очереди выпрямлять одну ногу параллельно полу - так называемая планка для ног.

Напомним, центр общественного здоровья Минздрава Украины дал практические советы, как поддерживать физическую форму при сидячем образе жизни.

Как сообщала "Страна", в Центре общественного здоровья призвали украинцев танцевать дома во время карантина.