Как заниматься спортом, не отвлекаясь от работы. Фото: justcoolidea.ru

Украинцам рассказали, как можно не отказываться от регулярных физических упражнений даже во время работы в офисе или удаленно. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Если много работаешь, ты всегда можешь включить физическую активность в свой распорядок, не отвлекаясь. Это на собственном примере показывает Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины", - указано в сообщении. 

Несколько вариантов движения, которые можно совместить с работой: 

  • Двигайся по комнате, когда читаешь электронные письма или какие-то документы. 
  • Движения плечами вверх-вниз или мягкие аккуратные скручивания позвоночника в стороны можно делать, даже не вставая со стула. 
  • Во время онлайн-встреч, если это уместно, выключай камеру, вставай и делай такие простые упражнения: приседания, наклоны тела влево и вправо, вращения головой и плечами.

Если на звонке обязательно надо сидеть перед экраном, то сидя можно делать подъемы ног на кончики пальцев - мышцы икр начнут печь уже через несколько секунд. Также можно по очереди выпрямлять одну ногу параллельно полу - так называемая планка для ног.

Как заниматься спортом, не отвлекаясь от работы

Напомним, центр общественного здоровья Минздрава Украины дал практические советы, как поддерживать физическую форму при сидячем образе жизни.

Как сообщала "Страна", в  Центре общественного здоровья призвали украинцев танцевать дома во время карантина

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