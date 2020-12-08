Как показали серологические исследования - анализы на антитела в сыворотке крови, большинство людей в мире остаются восприимчивы к коронавирусу несмотря на выработку иммунитета у переболевших COVID-19.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, медикам важно понять, как долго сохраняется иммунитет от инфекции, что может помочь определить, сколько будет сохраняться иммунитет от вакцинации. Также важно знать, сколько людей могли заразиться и быть бессимптомными переносчиками вируса.

Для этого проводятся серологические исследования, в ходе которых ищут антитела в крови людей. По всему миру были проведены сотни таких исследований, различающихся по методам и типу используемых тестов. Некоторые медики следили за людьми или популяциями в какой-то период времени, чтобы определить, как с течением времени изменяется ответ антител у индивидуума или распространенность серотипов в популяциях.

Несмотря на некоторую ограниченность, результаты говорят, что большая часть населения мира остается восприимчивой к заражению вирусом COVID-19.

"Мы все еще изучаем, насколько сильны иммунные ответы в разных популяциях и как долго длится этот иммунный ответ. В январе ВОЗ запустила исследования Unity - глобальные усилия по стандартизации исследований серологической распространенности и использования серологических тестов", - сообщил Гебрейесус.

Благодаря этому проекту удастся узнать, какая доля населения мира подверглась воздействию этого вируса и как долго сохраняется иммунитет у инфицированных людей.

Ранее "Страна" приводила данные новейшего исследования, согласно которому у большинства здоровых людей, которые излечились от коронавирусной инфекции, формируется длительный иммунитет.

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