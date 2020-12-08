В Карпатах открыл зимний сезон крупнейший и самый дорогой горнолыжный курорт Украины Буковель.

Об этом сообщает ТСН.

Персоналу курорта в первые дни удалось запустить почти треть трасс и подъемников, что стало своеобразным рекордом по скорости подготовки Буковеля к приезду отдыхающих.

В прошлом году открытие сопровождалось соревнованиями лыжников и сноубордистов, но сейчас решили обойтись без этого, просто запустив подъемники и открыв часть трасс.

Что касается развлечений, не связанных со спортом, то сейчас на курорте обустраивают "Буковельскую ярмарку" и готовятся зажечь огни на елке.

Как отметили на курорте, жилье на новогодние и рождественские праздники в Буковеле выкуплено на 100%.

Сезон организованных мероприятий там откроется еще до католического Рождества: 21-27 декабря в Буковеле пройдет чемпионат Украины по биатлону среди мужчин и женщин. Он состоится на новом биатлонном стадионе, правда, без зрителей.

Ранее "Страна" прогнозировала, как пройдет сезон в Карпатах и закроют ли на карантин отели и подъемники.

Мы также приводили слова Дениса Шмыгаля о том, что в январе могут закрыть на карантин.