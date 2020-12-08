Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила своим подписчикам в соцсети, что заразилась коронавирусом.

Пост о том, что эпидемия затронула и ее, появился у Литвиновой в Instagram.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами , даже с моей мамой - как важно беречь друг друга - я тут же заболела ковидом и теперь боюсь ещё больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных..." - рассказала о своих переживаниях 53-летняя звезда кино.

В какой форме протекает ее болезнь, она не поделилась.

Что такое коронавирус, испытали на себе уже многие известные личности. Так, в Москве с Covid-19 экстренно госпитализировали коллегу Литвиновой по цеху, актера Игоря Угольникова.

А на дянх стало известно о смерти от коронавируса артиста Бориса Плотникова, сыгравшего доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".