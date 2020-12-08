В Минздраве посоветовали украинцам выходить на свежий воздух каждый день и выполнять небольшие физические нагрузки, однако с соблюдением безопасной дистанции.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Выходи каждый день на улицу - прогуляться, побегать или сделать несколько простых упражнений. Не забывай соблюдать физическую дистанцию. А прогулки в наши морозные дни должны еще больше неожиданных преимуществ", - указано в сообщении.

Прогулки в холодное время помогают сжигать больше калорий. Весь секрет в коричневой жировой ткани, отвечающей за выработку тепла в организме из-за ее сжигания. Активизировать ее можно как раз в условиях низкой температуры окружающей среды. Таким образом, чем более физически активен организм на улице в холодное время, тем больше сжигается калорий.

Также регулярные физические упражнения на улице могут уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Занятия в холодную погоду являются вызовом для организма, а потому укрепляют сердце. Однако людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует быть осторожными.

Кроме того, ежедневные прогулки на улице помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить качество сна, лучше концентрироваться и стимулировать креативность.

Напомним, метеорологи 30 ноября зафиксировали стойкий переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве до минусовых значений. Таким образом в столице началась метеорологическая зима. Она пришла практически в срок - на четыре дня позже климатической нормы в то время, когда в прошлом году метеорологическую зиму так и не удалось зафиксировать.

Как сообщала "Страна", ноябрь 2020 года стал самым жарким за всю историю мировых наблюдений. Анализ температуры поверхности и воздуха показал, что последний месяц минувшей осени был на 0,77 градусов теплее, чем в среднем за 30 лет в период 1981-2010 годов - и на 0,13 градусов выше предыдущих рекордов, зафиксированных в 2016-м и 2019-м годах. Температура ниже средней была только в некоторых частях Азии, Северной Африки, Канады, Гренландии, а также Западной Антарктики.