Во Львове хирурги спасли девочку, которая проглотила три десятка магнитных шариков от конструктора. Видео
Девочка проглотила 31 магнитный шарик из конструктора, которые ее едва не убили.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Произошло это на глазах у старшего брата. Он сразу сказал родителям, те отреагировали мгновенно, бросились к врачам. Однако в кишечнике шарики успели соединились между собой и даже пробили семь дыр", - говорится в сюжете.
В то время как одни врачи говорили, что шарики выйдут естественным способом, другие врачи утверждали, что необходимо делать операцию.
Девочку в итоге прооперировали и сейчас она идет на поправку.
Ранее "Страна" рассказывала, как под Брянском девочка проглотила батарейку и умерла.
Также мы писали, как во Львове малыш проглотил пять магнитных шариков, которые медики едва не приняли за аппендицит.