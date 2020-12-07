Девочка проглотила 31 магнитный шарик из конструктора, которые ее едва не убили.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Произошло это на глазах у старшего брата. Он сразу сказал родителям, те отреагировали мгновенно, бросились к врачам. Однако в кишечнике шарики успели соединились между собой и даже пробили семь дыр", - говорится в сюжете.

В то время как одни врачи говорили, что шарики выйдут естественным способом, другие врачи утверждали, что необходимо делать операцию.

Девочку в итоге прооперировали и сейчас она идет на поправку.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Брянском девочка проглотила батарейку и умерла.

Также мы писали, как во Львове малыш проглотил пять магнитных шариков, которые медики едва не приняли за аппендицит.