Кривой Рог: "ОПЗЖ" побеждает "Слугу народа"

Местные выборы закончились. И, хотя Кривой Рог формально не является даже областным центром, именно выборы в этом городе оказались той жирной и многое определяющее точкой, которую поставили после них. Выборы, в которых кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов победил Дмитрия Шевчика – совместного кандидата от президента Владимира Зеленского и главного олигарха страны Рината Ахметова.

Конечно, все выглядит не так просто и однозначно. Нельзя отрицать ту роль, которую сыграл действующий мэр и лидер первого тура Юрий Вилкул, который снял свою кандидатуру и призвал голосовать за Павлова.

Однако избиратели – это не пачки бюллетеней, которые можно переложить из одной стопки в другую по решению кандидата. Тот факт, что сторонники Вилкула-старшего в полном составе проголосовали за кандидата от "ОПЗЖ", означает, что и у действующего мэра, набравшего в первом туре 46%, и у Павлова, который тогда набрал 9 с лишним процентов, – один и тот же избиратель. Он (по примеру многих других городов) в первом туре выбрал преимущественно проверенного кандидата и его местную партию, но при его отсутствии проголосовал за представителя той политсилы, которую выбрал бы на всеукраинском уровне. И это оказалась не "Слуга народа".

Собственно, результат Павлова в Кривом Роге показателен для всего Юго-Востока. Он означает, что местные партии и действующие мэры отбирают там голоса именно у "ОПЗЖ". И если сложить результаты этой партии с результатами партий Кернеса (в Харькове), Труханова (в Одессе) или Бойченко (в Мариуполе), то этот показатель уже был бы близок к тем цифрам, которые имела Партия регионов во времена своего расцвета.

Кстати, в определенной мере это касается и Запада с Киевом, только там местные партии отбирают голоса у "Евросолидарности" Петра Порошенко. Лучшее тому доказательство – 50% Виталия Кличко, разложившиеся пополам между "УДАРом" и "ЕС". Которые в отсутствии "УДАРа" ушли бы почти полностью партии Порошенко.

Все это означает, что "Слуга народа" если не исчезает из политраскладов, то становится лишь одной из трех (а возможно и четырех, с учетом "Батькивщины") крупных партий страны. И ни о каком "монобольшинстве" "слугам" можно больше и не мечтать.

Эпидемия: локдаун, но не для горнолыжных курортов?

После ноябрьского нагнетания страстей вокруг нарастающей эпидемии коронавируса в стране вдруг наступила идиллия. Официальная статистика демонстрирует падение заболеваемости, власть отказалась от идеи жесткого локдауна в декабре, и даже тот карантин, который планируют ввести в январе (на первые три недели) далек от слова "жесткий".

Вчера главсанврач Виктор Ляшко рассказал, каким январский локдаун видят в правительстве: школы и детсады три недели работать не будут, закроют весь общепит, спортзалы и развлекательные центры, зато оставят работать… горнолыжные курорты.

Кому такое пришло в голову, сказать трудно. Поскольку трудно понять, чем горнолыжные курорты лучше спортзалов. И, кстати, трудно представить, что посетители горнолыжных курортов после поездок на лыжах будут питаться в номерах тем, что купят в супермаркетах. А ведь получается именно так – при закрытом общепите.

Можно только предположить, что такую идею в головы членам правительства заложила лоббистская группа "Буковеля".

А в целом ситуация выглядит так, будто Кабмин сейчас отговаривает страну от жесткого карантина, который большинство граждан уже поддерживает. Ради этого даже снизили количество проводимых тестов – чтобы показать более благополучную статистику по заболеваемости. А министр культуры Александр Ткаченко накануне выходных даже призвал всю страну к тому, от чего всю Европу призывают отказаться, – походам в ТРЦ, театры и кино.

Поэтому украинцам сейчас стоит рассчитывать только на собственную сознательность. В период официально разрешенных новогодних гуляний нужно помнить о том, что в больницах по-прежнему не хватает кислорода для всех больных.

Зачем "слуги" хотят продлить особый статус Донбасса?

Вчера в парламент внесли законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", то есть в закон об особом статусе. Изменение всего одно: действие закона предлагается продлить еще на год. Точно так же, как это раньше из года в год делала коалиция Блока Порошенко и "Народного фронта".

Хотя тогда все это было трагичнее. В обеих фракциях каждый раз возникали группы "мегапатриотов", которые ни за что не хотели голосовать за "зраду", и тогда в комплекте к "зраде" прилагали какой-нибудь "мегапатриотический" законопроект или антироссийское заявление. Сейчас, судя по всему, такого шоу не предвидится. Но суть не меняется.

Поскольку внесение законопроекта о продлении закона об особом статусе еще на год с огромным количеством подписей "слуг народа" во главе с Арахамией и Корниенко означает, что Банковая и ее фракция в парламенте не хотят, чтобы Минские соглашения были разорваны. А непродление закона об особом статусе как раз и означает конец для "Минска-2".

И что получается теперь? В течение всего года Зеленский и его верные "слуги" рассказывают о том, что Минские соглашения не годятся, что их надо менять, но, когда доходит до дела, "неожиданно" оказывается, что закон об особом статусе нужно продлить еще на год.

Кстати, можно не сомневаться, что партия Порошенко сейчас будет раздувать по этому поводу патриотический гнев, но на это не стоит обращать внимания, поскольку она сама поступала так же. А вот на позицию "слуг народа" обратить внимание стоит.

Им нужно задать всего один вопрос: вы действительно хотите, чтобы все, что прописано в законе было выполнено? Насчет местного самоуправления, которое нельзя уволить указом из Киева, насчет народной милиции, насчет особых экономических связей?

Если да, тогда не просто голосуйте, а реализуйте это. А если нет, то зачем вы собираетесь продлевать закон об особом статусе?

Украина против экономических санкций в отношении Белоруссии?

Тем временем нечто подобное сейчас наблюдается и в отношении украинской власти к Белоруссии. Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что он выступает против экономических санкций в отношении соседнего государства. И объяснил: "Торговля одинаково важна для обеих стран". Проще говоря – если мы введем санкции в отношении Белоруссии, то выстрелим себе в ногу.

Все это абсолютно правильно, и выглядит проявлением здравого смысла. Если бы не одно "но": об экономических санкциях против Минска пока никто не говорит. Даже Европарламент на данный момент требует только остановить финансовые транзакции в адрес белорусского правительства и его проектов. А санкции, наоборот, вводит Минск – против тех стран, которые наиболее рьяно поддерживают антиправительственные выступления белорусской оппозиции.

И под угрозой этих санкций находится, в том числе, Украина. По собственной вине: ведь это наш МИД официально не признал результаты президентских выборов, делегитимизировав Александра Лукашенко. А ведь еще тогда, когда принималось решение идти по стопам Евросоюза, нужно было задуматься над вопросом: можно ли сохранить прежний уровень экономических связей с государством, власть в котором мы не признаем?

Так что в ногу себе мы уже выстрелили. И экономические санкции (если мы их вдруг введем) будут выстрелом уже не в ногу, а в голову. Причем именно так и будет, если на экономические санкции решится ЕС. Тогда ведь и в Киеве мнение поменяется…

"Северный поток-2": Берлин отвергает американские санкции

Тем временем на международном уровне сейчас наиболее актуален вопрос о других санкциях – американских. Но не против Белоруссии, а против Германии – за "Северный поток-2".

Не исключено, что Конгресс США за ужесточение санкций против немецких компаний, работающих на завершение газопровода, все-таки проголосует. Это будет прощальный привет Дональда Трампа Ангеле Меркель и его последняя попытка помочь американским добытчикам сланцевого газа.

По крайней мере, и. о. посла Штатов в Берлине Робин Куинвиль ожидает именно этого. Причем, что интересно, он предлагает не закрыть "Северный поток-2", а наложить мораторий на его строительство. То есть предлагается временная мера – видимо, до тех пор, когда в Белый дом придет Джо Байден, который, как ожидают, позицию Трампа в этом вопросе не поддержит.

Но немцам, похоже, уже надоело зависеть от перемены ветров в американской политике – вчера министр энергетики Германии Анна Софи Айхлер заявила, что Берлин отвергает американские санкции как неправомерные.

Так что "прощальный привет" от Трампа уже ничего не изменит: Меркель настроена завершить "Северный поток-2", и Байдену действительно придется с этим согласиться.