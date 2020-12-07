Бесплатная вакцинация уязвимых групп населения против COVID-19 в Украине начнется в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

"Благодаря присоединению к глобальной инициативе COVAX Украина вскоре ожидает получения около 8 млн доз вакцин против COVID-19. На этой неделе подписаны технические документы с альянсом GAVI по инициативе COVAX. Уже в первом полугодии 2021, мы надеемся, что это будет конец I - начало II квартала, Украина получит вакцину против коронавирусной болезни", - заявил он.

Максим Степанов отметил, что COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Но, кроме этого, в Минздраве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.

"Один из критериев - вакцины должны быть квалифицированы ВОЗ, это элемент гарантии качества. Также уже приняты изменения в законодательство, которые позволяют использовать на территории Украины вакцины, зарегистрированные в США, Великобритании или Европейском Союзе. Сейчас мы находимся на финальной стадии заключения документов, и в скором будущем сможем сообщить о первых поставках вакцины против COVID-19 в Украину", - добавил Степанов.

По его словам ,первыми препарат получат врачи, сотрудники сферы образования, граждане старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

"Вместе примерно 20 млн граждан, которых, мы считаем, надо вакцинировать против COVID-19 бесплатно, то есть за счет бюджета", - резюмировал он.

Напомним, в Украине планируют трехэтапную вакцинацию населения от коронавируса, которая стартует не раньше, чем когда страна получит вакцину в количестве 10% от числа населения. Об этом рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин

Как сообщала "Страна", жителей Украины массово вакцинировать от коронавирусной болезни COVID-19 начнут не раньше середины 2021 года.