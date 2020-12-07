Директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан высказалась по поводу принудительной вакцинации от коронавируса. По ее мнению, убеждать людей в полезности вакцинации было бы куда продуктивнее, чем заставлять население прививаться в обязательном порядке.

Ее слова цитирует "Интерфакс".

"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - сказала представительница ВОЗ на пресс-конференции.

Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно рекомендовать лицам определенных профессий, например, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности их самих и пациентов.

Также в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей.

"Нам нужно убеждать людей и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он тоже высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что лучшим вариантом было бы предоставлять людям информацию и позволять решать самостоятельно.

"Есть определенные обстоятельства... когда, как я верю, единственным ответственным шагом было бы вакцинироваться", - добавил Райан.

Ранее "Страна" приводила мнение Райана о том, что появление вакцины не избавит человечество от коронавируса.

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