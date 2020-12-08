Период обучения обязательно засчитывается в трудовой стаж.

Об этом разъяснили в Минюсте.

Обязаны ли органы ПФУ зачислять для назначения пенсии период прохождения обучения?

Да, поскольку в соответствии с пунктом "д" части третьей статьи 56 Закона "О пенсионном обеспечении" в стаж работы засчитывается обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Однако отмечается, что время обучения в таких учреждениях после 1 января 2004 года (если лицо не работало) не засчитывается в страховой стаж, поскольку студенты не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Если соответствующий период учебы не записан в трудовой книжке

В орган ПФУ необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения.

Если отказывают в приеме соответствующего периода в трудовой стаж

Нужно обращаться в суд и обжаловать действия органов фонда, обязывая их учесть соответствующий период.

Ранее сообщалось, что украинцы без стажа не смогут получать пенсии с 2021 года.

Также в Минюсте разъяснил, как оформить документы на декретный отпуск, если его берет не мама.