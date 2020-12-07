Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин поставки вакцин от COVID-19 в Украину. Американская дипломат пообещала помощь в скорейшей поставке препаратов в нашу страну.

Об этом сообщается в Фейсбук МОЗ.

Как отметили в министерстве, Степанов общался с Квин по телефону. Он попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь "Украина находится в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на Востоке".

"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX ", - пожаловался Степанов.

Со своей стороны Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины в кратчайшие сроки. Кроме того, временная поверенная сказала, что ее команда поможет МОЗ разработать алгоритм и план действий по логистике и вакцинации.

"Мы поддерживаем официальную позицию МОЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Квин.

На прошлой неделе Степанов анонсировал подписание технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.

Он также рассказывал о проблемах с вакциной, которую нужно хранить при -70 градусах Цельсия.