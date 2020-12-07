В Минздраве напомнили о том, какое питание, помимо подбора правильных продуктов, считается полезным.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Выбери для себя хотя бы одну из характеристик здорового пищевого поведения, приведенных ниже, и попробуй практиковать ежедневно", - указано в сообщении.

Что означает "здоровое пищевое поведение":

Когда сосредотачиваешься целиком на потреблении пищи и не смотришь одновременно телевидение, кино или видео с телефона, не работаешь.

Когда употребляешь пищу в основном за обеденным столом, а не за компьютером, в постели или на ходу.

Если не спешишь, ешь около 20-30 минут основные приемы пищи и около 10-20 минут перекусы. Такой темп позволяет прислушиваться к своим ощущениям и понять, когда организм насытился и следует прекратить прием пищи.

Если человек придерживается здорового пищевого поведения, он не переедает и, как следствие, не рискует набрать лишний вес и получить ряд заболеваний.

Напомним, в Минздраве рассказали о губительном влиянии сахара на организм и подсчитали, насколько превышает норму средний сахарный рацион украинца в день.

Как сообщала "Страна", в Минздраве украинцам посоветовали не отказываться от спорта из-за закрытых спортзалов, а устраивать кардиотренировки при ходьбе по ступенькам многоэтажных домов.