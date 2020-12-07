Физические лица предприниматели - предприниматели I и II групп, которые получали помощь на детей до 10 лет в мае-августе текущего года, будут получать ее и в дальнейшем.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

"Уважаемые физические лица - предприниматели I и II групп, обращаем ваше внимание на то, что правительством восстановлена выплата помощи на детей до 10 лет на период с 01.11.2020 по 31.12.2020. Лица, которые получали выплату помощи в мае-августе 2020 года, такую ​​помощь будут получать и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что физическим лицам-предпринимателям, которые не обращались за этой выплатой, для назначения и выплаты помощи на детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства до 15 декабря 2020 года с пакетом необходимых документов в бумажной форме. А именно:

- копиями свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет;

- справкой из пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);

- копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства) и копией решения районной, районной в г.Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной громады или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Ранее Минсоцполитики составило календарь повышения пенсий на 2021 год.

Также мы писали о том, что Рада разрешила выделить деньги из Covid-фонда на помощь ФОПам при ужесточении карантина.