Астронавт НАСА Кейт Рубинс собрала урожай редиса, выращенный на борту Международной космической станции.

На орбите удалось вырастить 20 растений, которые были собраны, завернуты в фольгу и помещены в холод для возвращения на Землю в 2021 году в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по снабжению.

Как сообщает сайт НАСА, урожай поспел еще 30 ноября.

Это первый случай, когда НАСА выращивает редис в орбитальной лаборатории. Редис был выбран потому, что он хорошо изучен достигает зрелости всего за 27 дней. Кроме того, растение питательно, съедобно и генетически похоже на резуховидку - дальнюю родственницу капусты, которую часто изучают в условиях микрогравитации.

Ранее астронавты выращивали листовую зелень и карликовую пшеницу. По словам менеджера программы НАСА по растениям Николь Дюфур, выращивание разных культур помогает определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и предлагают астронавтам в длительных полетах наилучшее разнообразие и пищевой баланс.

Эксперимента позволит НАСА определить оптимальный баланс ухода, необходимый для получения качественных растений. При выращивании на МКС редис практически не требовал ухода.

Редис взошел в специальном пористом глинистом материале, предварительно удобренном. В камере для редиса также использовали красные, синие, зеленые и белые светодиоды с широким спектром света, чтобы обеспечить разнообразный свет для стимулирования роста. Сложные системы контроля обеспечивали подачу воды, а камеры контроля и более 180 датчиков позволили исследователям из Космического центра Кеннеди НАСА следить за ростом растений, а также регулировать уровень влажности, температуру и концентрацию углекислого газа (CO2).

Специальная емкость для выращивания редиса

Ведущий исследователь Карл Хазенштейн проводит эксперименты с растениями совместно с НАСА с 1995 года. В рамках этого проекта Хазенштейн надеется узнать, как космические условия влияют на рост растений.

"Редис предоставляет большие возможности для исследований благодаря своей чувствительной луковице", - сказал Хазенштейн.

Команда создала контрольную популяцию растений в зале имитатора окружающей среды Международной космической станции. Редис выращивается там в почти идентичных космическим условиях с 17 ноября, и 15 декабря исследователи соберут контрольный урожай для сравнения с редисом, выращенным на станции.

Ранее "Страна" сообщала об отправке на МКС клеток мозга, сердец и лабораторных крыс.

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