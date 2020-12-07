Астронавты НАСА похвастались первым урожаем редиса, выращенным на борту МКС. Фото
Астронавт НАСА Кейт Рубинс собрала урожай редиса, выращенный на борту Международной космической станции.
На орбите удалось вырастить 20 растений, которые были собраны, завернуты в фольгу и помещены в холод для возвращения на Землю в 2021 году в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по снабжению.
Как сообщает сайт НАСА, урожай поспел еще 30 ноября.
Это первый случай, когда НАСА выращивает редис в орбитальной лаборатории. Редис был выбран потому, что он хорошо изучен достигает зрелости всего за 27 дней. Кроме того, растение питательно, съедобно и генетически похоже на резуховидку - дальнюю родственницу капусты, которую часто изучают в условиях микрогравитации.
Ранее астронавты выращивали листовую зелень и карликовую пшеницу. По словам менеджера программы НАСА по растениям Николь Дюфур, выращивание разных культур помогает определить, какие растения лучше всего развиваются в условиях микрогравитации и предлагают астронавтам в длительных полетах наилучшее разнообразие и пищевой баланс.
Эксперимента позволит НАСА определить оптимальный баланс ухода, необходимый для получения качественных растений. При выращивании на МКС редис практически не требовал ухода.
Редис взошел в специальном пористом глинистом материале, предварительно удобренном. В камере для редиса также использовали красные, синие, зеленые и белые светодиоды с широким спектром света, чтобы обеспечить разнообразный свет для стимулирования роста. Сложные системы контроля обеспечивали подачу воды, а камеры контроля и более 180 датчиков позволили исследователям из Космического центра Кеннеди НАСА следить за ростом растений, а также регулировать уровень влажности, температуру и концентрацию углекислого газа (CO2).
Специальная емкость для выращивания редиса
Ведущий исследователь Карл Хазенштейн проводит эксперименты с растениями совместно с НАСА с 1995 года. В рамках этого проекта Хазенштейн надеется узнать, как космические условия влияют на рост растений.
"Редис предоставляет большие возможности для исследований благодаря своей чувствительной луковице", - сказал Хазенштейн.
Команда создала контрольную популяцию растений в зале имитатора окружающей среды Международной космической станции. Редис выращивается там в почти идентичных космическим условиях с 17 ноября, и 15 декабря исследователи соберут контрольный урожай для сравнения с редисом, выращенным на станции.
Ранее "Страна" сообщала об отправке на МКС клеток мозга, сердец и лабораторных крыс.
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