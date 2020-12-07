Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в провинции Сорсогон, которая находится в центральной части Филиппин.

Об этом сообщает CNN Philippines.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), стихийное бедствие было зафиксировано в понедельник, 7 декабря, в 22:37 по местному времени.

В PHIVOLCS добавили, что эпицентр находился в 38 километрах от города Прието-Диаз на глубине около 30 км.

Также сообщается о повторных толчках в районе землетрясения.

Ранее "Страна" рассказывала, что Филиппины накрыл мощный тайфун "Гони", из-за которого эвакуировали более миллиона человек.

Также мы писали, как в субботу, 6 декабря, в юго-восточной части Грузии произошло сильное землетрясение. Данных о пострадавших нет.