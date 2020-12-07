Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через 10 дней после первых симптомов или положительного теста на коронавирус человек считается здоровым, если в течение трех дней подряд нет клинических проявлений болезни.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

Глава Минздрава отметил, что уже несколько месяцев повторяет об отсутствии необходимости делать второй тест на коронавирус при выходе с самоизоляции, так как положительный результат будет сохраняться еще примерно месяц, однако для окружающих этот человек уже не опасен.

"Я тот человек, который все выполнял по алгоритмам и стандартам. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, - этот человек выздоровел, ему закрывают больничный, и второй тест не нужно делать", - сказал он.

По словам Степанова, тест может быть положительным в течение месяца, так как в организме есть остатки вируса, но в таком состоянии человек уже не разносит инфекцию.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что во время пандемии коронавируса многие люди и медучреждения неправильно используют антибиотики. Это может привести к росту устойчивости к ним инфекций.

Как сообщала "Страна", исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что пик второй волны коронавируса прогнозируется на середину января.