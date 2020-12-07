Глава МОЗ объявил, что после выздоровления делать второй тест на коронавирус не нужно
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через 10 дней после первых симптомов или положительного теста на коронавирус человек считается здоровым, если в течение трех дней подряд нет клинических проявлений болезни.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".
Глава Минздрава отметил, что уже несколько месяцев повторяет об отсутствии необходимости делать второй тест на коронавирус при выходе с самоизоляции, так как положительный результат будет сохраняться еще примерно месяц, однако для окружающих этот человек уже не опасен.
"Я тот человек, который все выполнял по алгоритмам и стандартам. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, - этот человек выздоровел, ему закрывают больничный, и второй тест не нужно делать", - сказал он.
По словам Степанова, тест может быть положительным в течение месяца, так как в организме есть остатки вируса, но в таком состоянии человек уже не разносит инфекцию.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что во время пандемии коронавируса многие люди и медучреждения неправильно используют антибиотики. Это может привести к росту устойчивости к ним инфекций.
Как сообщала "Страна", исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что пик второй волны коронавируса прогнозируется на середину января.