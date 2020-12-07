Всемирный экономический форум в Давосе, сроки которого перенесли из-за пандемии коронавируса, теперь меняет и прописку. Ежегодная встреча пройдет не в швейцарском горнолыжном курорте, а в Сингапуре - с 13 по 16 мая. Он вернется в Давос только в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как отметили организаторы, специальная ежегодная встреча в Сингапуре станет первым глобальным мероприятием для руководителей, посвященным восстановлению мира после пандемии.

"Саммит глобального лидерства имеет решающее значение для обсуждения того, как мы можем вместе выздороветь. Специальная ежегодная встреча 2021 года станет местом личной встречи лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества, впервые с начала глобальной пандемии. Государственно-частное сотрудничество необходимо как никогда для восстановления доверия и устранения разломов, возникших в 2020 году", - сказал Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума.

Изменение местоположения связано с соображениями защиты здоровья и безопасности участников и принимающей стороны. После тщательного рассмотрения вариантов и в свете текущей ситуации с COVID-19 было решено, что Сингапур лучше всего подходит для проведения встречи.

Во время обычной "Давосской недели", которая в 2021 году продлится с 25 по 29 января, Форум проведет виртуальное мероприятие, чтобы "восстановить доверие и сформировать принципы, политику и партнерские отношения, необходимые на 2021 год". В Давосской повестке дня примут участие главы государств и правительств, генеральные директора, лидеры гражданского общества, глобальные СМИ и молодежные лидеры из Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Северной Америки.

В преддверии специального ежегодного совещания 2021 года Форум примет в Токио с 6 по 7 апреля 2021 года Глобальный саммит по управлению технологиями. В нем примут участие заинтересованные стороны из правительств, бизнеса и гражданского общества.

Как писала "Страна", из-за коронавируса было перенесено много традиционных или срочных встреч. Например, осенью в связи с заражением главы Евросовета Covid-19 перенесли саммит ЕС по Беларуси.

А Олимпиаду-2020 решили провести в 2021 году.