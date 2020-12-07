В Минздраве рассказали о том, какую угрозу несет беспорядочное употребление антибиотиков и как можно предотвратить новую опаснейшую пандемию.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Каждый раз, когда вы принимаете антибиотики правильно, где-то плачет бактерия. Потому что она теряет свой шанс стать супербактерией. Супербактерии - это бактерии, ставшие устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков, которые имеет в своем арсенале человечество", - указано в сообщении.

Например, такой бактерией можно назвать метициллин-резистентный стафилококк (МРЗС). Часто люди заражаются этой бактерией в больницах. Эта супербактерия живет на коже 1 из 30 человек. Это не значит, что вы сразу заболеете, если она, например, на вашей коже.

Но если бактерия попадет в ваш организм, то есть риск получить тяжелую пневмонию или сепсис, которую трудно будет вылечить при помощи антибиотиков. Чем чаще люди будут пренебрегать правилами приема антибиотиков, тем больше будет появляться антибиотикорезистентных бактерий. То есть, устойчивых к антибиотикам и даже более агрессивных.

Эти рекомендации помогут замедлить антибиотикорезистентность и не допустить медицинской катастрофы в будущем:

Не принимайте антибиотики самостоятельно. Только по назначению врача!

Не прерывайте курс лечения раньше, только потому что вам стало лучше. Строго следуйте рекомендациям врача.

Также врачи отметили, что коронавирус - вирусное заболевание. В большинстве случаев заражения коронавирусом антибиотики не нужны.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о пандемии, которая может возникнуть из-за неконтролируемого приема антибиотиков и противовирусных препаратов и будет еще более опасной, чем эпидемия Covid-19.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что во время пандемии коронавируса многие люди и медучреждения неправильно используют антибиотики. Это может привести к росту устойчивости к ним инфекций.