Неизвестная болезнь в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, уложившая на больничные койки сотни людей, не передается от человека к человеку. Об этом заявил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.

Его слова приводит РИА Новости.

Вспышка загадочного заболевания в городе и его окрестностях началась в воскресенье. В результате один человек умер, а около 300 были госпитализированы. При этом пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

По итогам анализов их крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пока не удалось установить причину недуга. Издание Times of India предположило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

"До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели", - говорится в отчете представителя местных властей.

Отмечается, что всего симптомы болезни были выявлены у 340 человек, в том числе детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек.



Власти отметили, что проверили более 57 тысяч домов в попытке установить причину заболевания. Также чиновники провели обследование питьевой воды из разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.

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