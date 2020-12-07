В понедельник, 7 декабря, главный тренер киевлян Мирча Луческу отметил, что для роста молодой киевской команды важно будет победить венгерский Ференцварош и выйти в еврокубковую весну.



Об этом заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, вспомнив первый матч с командой Сергея Реброва.



"Очень важно завтра победить и выйти в евровесну, чтобы с нами считались, чтобы нас уважали, чтобы наша молодая команда росла", - отметил Луческу.



Он считает, что нужно изменить свое отношение ко второму тайму, как это было в Будапеште.

"Когда мы вели 2:0, но начали больше играть индивидуально, а не командно. Из-за этого часто теряли мяч и отдали преимущество соперникам", - добавил тренер "Динамо".



Так, "Ференцварош" этим воспользовался, вернулся в игру и забил мячи.

"Мы не должны повторить этих ошибок. Думать и играть нужно только на победу, других вариантов у нас нет. Но не нужно забывать, что Ференцварош - очень крепкая команда. Он не просто так вышел в группу Лиги чемпионов. Я еще не теряю надежду, что к завтрашнему матчу восстановится Буяльский. Возвращаются в общую группу после дисквалификаций Забарный и Сидорчук", - подытожил Луческу.

Ранее "Страна" сообщала, что перед матчем с Ференцварошем Реброва тренер Динамо пожаловался на проблемы. Он имел ввиду потерю Георгия Бущана и Виталия Миколенко из-за Covid-19.



Также напомним, что тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о поражении в Лиге чемпионов. На вопрос о том, почему "Динамо" начинает играть в Лиге Чемпионов хуже, чем в чемпионате, Луческу сказал, что все дело в опыте и уровне ведения игры. По его словам, самая главная игра сейчас - против "Ференцвароша", так как это даст шанс выйти в евровесну.