Во вторник, 8 декабря, на заседании Кабинета министров примут решение о введении локдауна в Украине со 2 января на две недели.

Об этом сообщают источники "Страны" в правительстве.

"Предварительно уже решение принято и всеми согласовано. Если за ночь никто не передумает (что тоже может быть), то завтра правительство заявит о введении локдауна со 2 января", - сказал источник.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинские города готовятся к новогодним и рождественским праздникам, а их власти в условиях карантина и неблагоприятной эпидемиологической ситуации будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей.

Мы также публиковали большой материал о том, что происходит с карантином в Европе и как обстановка в европейских странах влияет на украинских заробитчан.