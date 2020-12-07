В Минздраве рассказали о губительном влиянии сахара на организм и подсчитали, насколько превышает норму средний сахарный рацион украинца в день.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Уменьшите потребление "свободного" сахара. Попробуй не подслащивать напитки сахаром и медом, снизить до минимума потребление сладостей и выпечки, сладких напитков и фруктовых соков. Если хочется сладостей, стоит попробовать: свежие, замороженные, консервированные фрукты, но обязательно в соке, а не в сиропе, сухофрукты без добавления сахара. Если же все таки покупаете сладкое, убедитесь, что продукт имеет низкое содержание сахара и употребляйте его небольшими порциями. Также следует внимательно относиться к продуктам с низким содержанием жира, поскольку они часто содержат много сахара. И всегда помните, что кроме сахара, сладкая выпечка и конфеты могут содержать вредные трансжиры", - указано в сообщении.

Именно из-за "свободного" сахара человек чаще всего набирает вес. А также нарушается обмен веществ, возникает угроза развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сладкое также является наиболее распространенной причиной кариеса зубов.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек свободного сахара в день.

Однако Национальное исследование питания украинцев 2018-2019 годов показало, что каждый третий украинец потребляет более 10 чайных ложек сахара в день (около 50 г), а каждый десятый взрослый съедает более 15 чайных ложек различных сахаров. Дети, начиная с 1 года, в разном возрасте потребляют в среднем от 46 до 67 граммов сахара в день, а это около 10-16 ложек сахара.

Напомним, стоимость лимонов выросла на 22% до 30-50 гривен/кг по сравнению с 27 ноября. По мнению экспертов, взлет цены связывают в первую очередь с повышенным интересом оптовых компаний и розничных сетей.

Как сообщала "Страна", в Минздраве украинцам посоветовали не отказываться от спорта из-за закрытых спортзалов, а устраивать кардиотренировки при ходьбе по ступенькам многоэтажных домов.